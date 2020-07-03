Vali Çelik, şehit babası Yaşar Yıldız'ın cenaze törenine katıldı Kütahya Valisi Ali Çelik, şehit oğluyla aynı ismi taşıyan şehit babası Yaşar Yıldız'ın cenaze merasimine katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, şehit oğluyla aynı ismi taşıyan şehit babası Yaşar Yıldız'ın cenaze merasimine katıldı.

1999 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan babası Yaşar Yıldız ebediyete uğurlandı.

Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy'de düzenlenen cenaze namazına Vali Çelik'in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Yardımcısı ve Dumlupınar Kaymakam Vekili Halil İbrahim Ertekin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ile Yaşar Yıldız'ın yakınları katıldı.

Vali Çelik, merhum Yaşar Yıldız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA