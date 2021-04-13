Vali Çelik: "KÜTAV'ın aktif hale gelmesi için çaba gösterilecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Çelik: "KÜTAV'ın aktif hale gelmesi için çaba gösterilecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Çelik: 'KÜTAV'ın aktif hale gelmesi için çaba gösterilecek'

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV) yeni yönetimi ilk toplantısını Vali Ali Çelik başkanlığında yaptı.

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV) yeni yönetimi ilk toplantısını Vali Ali Çelik başkanlığında yaptı.

Görev bölümünün yapılarak gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantıya, Belediye Başkanı Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Adil Özkan, Kerim Vural ile Semra Tozaraydın katıldı.

Yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, çalışmalarında başarılar diledi.

KÜTAV'ın aktif hale gelmesi için çaba gösterileceğini ifade eden Vali Çelik, yönetime katılan üniversitelerin çalışmalara çok ciddi katkı sağlayacağına inandığını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Burak Deniz Hande Erçel
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Çelik: "KÜTAV'ın aktif hale gelmesi için çaba gösterilecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:09:58. #1.16#
title