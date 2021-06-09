Vali Canbolat yeni belediye binası şantiyesini inceledi
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Vali Canbolat yeni belediye binası şantiyesini inceledi

Vali Canbolat yeni belediye binası şantiyesini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte yeni belediye binası ve meydan projesinin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte yeni belediye binası ve meydan projesinin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

İnegöl'de belediye tarihinin en büyük yatırımı olan yeni hizmet binası ve meydan projesinin yapımı sürüyor. İlçenin çehresini değiştirecek olan projeyi, Bursa Valisi Yakup Canbolat bugün yerinde inceleyerek bilgi aldı. Bir dizi ziyaret için İnegöl'e gelen Vali Yakup Canbolat, Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlik yeni belediye hizmet binası şantiyesini gezdi. Devam eden çalışmaları inceleyip bina ve bölge hakkında bilgi alan Vali Canbolat, şehre değer katacak hizmet binası ve meydan projesinin ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. - BURSA

Vali Canbolat yeni belediye binası şantiyesini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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