Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ZiyaretTophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yakup Canbolat, BEBKA tarafından finanse edilen "Dijital Dönüşüm;