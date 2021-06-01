Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret
Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ZiyaretTophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yakup Canbolat, BEBKA tarafından finanse edilen "Dijital Dönüşüm;
Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ZiyaretTophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yakup Canbolat, BEBKA tarafından finanse edilen "Dijital Dönüşüm; Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Binalar" projesi kapsamında PLC Kontrol Sistemleri, Pnömatik-Elektropnömatik, İleri Robot Sistemleri Uygulamaları, Otomatik Üretim, Akıllı Bina Teknolojileri, Pano Montaj ve Tasarım Atölyelerinin açılışına katılarak dersliklerde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Habermetre