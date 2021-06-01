Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret
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Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ZiyaretTophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yakup Canbolat, BEBKA tarafından finanse edilen "Dijital Dönüşüm;

Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ZiyaretTophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yakup Canbolat, BEBKA tarafından finanse edilen "Dijital Dönüşüm; Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Binalar" projesi kapsamında PLC Kontrol Sistemleri, Pnömatik-Elektropnömatik, İleri Robot Sistemleri Uygulamaları, Otomatik Üretim, Akıllı Bina Teknolojileri, Pano Montaj ve Tasarım Atölyelerinin açılışına katılarak dersliklerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret - Haberler
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