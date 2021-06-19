Vali Canbolat Kılıç ve Kartaloğlu Ailelerinin Nikah Törenlerine Katıldı
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Vali Canbolat Kılıç ve Kartaloğlu Ailelerinin Nikah Törenlerine Katıldı

Vali Canbolat Kılıç ve Kartaloğlu Ailelerinin Nikah Törenlerine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yalova Valisi Muammer Erol, Vali Yakup Canbolat ve Eşi Hanımefendi Ayşegül Canbolat, Vali Yardımcımız Mustafa Kılıç'ın oğlu Bilal Kılıç'ın nikah törenine katıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, Vali Yakup Canbolat ve Eşi Hanımefendi Ayşegül Canbolat, Vali Yardımcımız Mustafa Kılıç'ın oğlu Bilal Kılıç'ın nikah törenine katıldı. Nikahları kıyılan çifte Vali Yakup Canbolat ve Vali Muammer Erol nikah şahitliği yaptı.

Kaynak: Habermetre

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