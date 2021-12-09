Vali Canalp; Pazarkule Sınır Kapısı'nın Yenilenmesiyle İlgili Çalışmalara Bugün Başlıyoruz.

EDİRNE (Habermetre) - Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan ve tek peron olarak hizmet veren Pazarkule Sınır Kapısı genişletiliyor. İl Özel İdaresi ve Milli Emlak'a ait arazilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devrinin ardından modernize edilerek kapasitesi artırılan Pazarkule Sınır Kapısı yer teslim ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne için ayrı bir öneme sahip olan Pazarkule Sınır Kapısının Temmuz ayı sonunda yeni yüzü ile tekrar hizmete açılacağını söyledi.

Yer teslim ve temel atma töreninde konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bugün Edirne'miz açısından çok önemli bir gündür çünkü sınır kapılarımızın içerisinde en sonuncusu olan Pazarkule Sınır Kapısı'nın yenilenmesiyle ilgili çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Edirne, sınır kapıları açısından önemli bir ildir çünkü Edirne'den Avrupa'ya açılan dört adet kara sınır kapısı var. Bu kapılar aslında bizim Avrupa ile bağlantı hattımızdır. Şu anda bu dört sınır kapımızdan 3 tanesi ile ilgili çalışmalarda en son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Hamzabeyli Sınır Kapısında şu anda çalışmalarda en son aşamaya gelindi. Aynı şekilde İpsala Sınır Kapısında yapmış olduğumuz çalışmalar son aşamaya gelmiştir ve Kapıkule'de de modernizasyon çalışmalarımızda da en son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunların içerisinden sonuncusu Pazarkule Sınır Kapımızdı. Buradan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a teşekkür ediyorum. Pazarkule Sınır Kapısı 2 açıdan önemlidir. Bir tanesi memleketimizin genel ihtiyaçları açısından önemli olduğu kadar Edirne açısından çok özel bir öneme sahiptir. Nasıl ki Kapıkule Sınır Kapımız, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne'yi ziyaretleri açısından çok kritik bir noktaysa Pazarkule de, komşumuz olan Yunanistanlıların da Edirne'yi ziyareti açısından çok kritik bir noktadır. Bugüne kadar Pazarkule Sınır Kapımız sadece tek bir peron üzerinden hizmet vermekteydi. Yapılan bu proje sayesinde tek olan peron sayımız 3'e çıkacak. Dolayısıyla da 3 peron giriş, 3 peron de çıkış olarak 6 peronluk bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Şu anda hali hazırda sınır kapımızda 3420 metrekarelik bir kullanım alanı var. Bu kullanım alanı 21. 890 metrekareye çıkacak" dedi.

Pazarkule Sınır Kapısının modernizasyonunun Temmuz ayının sonuna kadar bitirileceğini ifade eden Vali Canalp, "Bugün burada tüm il genel meclis üyelerimiz de davetli. Çok özel de bir sebebi var; çünkü bu alanda 6 kata çıkarılan bu kapasite İl Özel İdaresine ait olan alanların Ticaret Bakanlığı'na tahsisi suretiyle gerçekleşti. İl Özel İdaremiz kendisine ait 3 parseli ve Milli Emlak da kendisine ait 1 parseli Ticaret Bakanlığı'na tahsis etmek suretiyle bu alanda bu çalışmanın yapılmasına imkan sağlamış oldu. Bütün İl Genel Meclis üyelerimize çok özel teşekkürü iletmek istiyorum. Müteahhidimiz de kendisine güvendiğini ve gurbetçilerimizin giriş ve çıkışlarını rahatlatmak adına bu vermiş olduğu taahhütten çok daha erken sürede bitirmek istediğini söyledi. Projenin Müteahhidi Can Efe Alp Vural Bey temmuz sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını ifade etti" şeklinde konuştu.

Vali Canalp ve yer teslim ve temel atma törenine katılanlar Pazarkule Sınır Kapısının şu anki halini simgeleyen tabela önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet