Vali Çakacak, Sivrihisar ilçesini ziyaret etti

26.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:16

Vali Özdemir Çakacak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programlara katılmak üzere Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.



İlk olarak Sivrihisar Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çakacak, Kaymakam Alparslan Kılıç'tan ilçenin eğitim, sağlık ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı. İlçe halkının en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu bildiren Kaymakam Kılıç, tarihi mekanları bünyesinde barındıran Sivrihisar ilçesinin, geçmişten geleceğe ışık tuttuğunu söyledi. İlçede vatandaşların asayiş yönünden huzur ve güven içerisinde yaşadığını kaydeden Kaymakam Kılıç, Vali Çakacak'ı Sivrihisar ilçesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Çakacak, Kaymakam Kılıç ile birlikte Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü makamında ziyaret etti. Belediyenin yaptığı çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında Vali Çakacak'a bilgiler veren Başkan Yüzügüllü, ilçenin kalkınmasına yönelik yapılacak çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, tarihi ve kültürel değerlere sahip Sivrihisar'ı turizm merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Konuşmasının sonunda Başkan Yüzügüllü, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildirdi.



Daha sonra Vali Çakacak, Kaymakam Kılıç, Belediye Başkanı Yüzügüllü ve beraberindekiler, resmi açılışı 20 Mart 2020 tarihinde planlanan, Türk kültürünün önemli bir parçası olan ve yıllar boyunca çeşitli motiflerle şekillendirilen kilimlerin sergileneceği "Sivrihisar Kilim Müzesi"ni gezdi.



Sivrihisar Belediyesi tarafından hazırlanan müze, Türkiye'nin ilk kilim müzesi olma özelliğini taşıyor.



Vali Çakacak'a bu ziyaretlerinde; Sivrihisar İlçe Kaymakamı Alparslan Kılıç, İl Jandarma Komutan J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve ilgililer eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA