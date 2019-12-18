Vali Çakacak, HAKSEN Genel Başkanı Çivi'yi kabul etti
Vali Özdemir Çakacak, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Vali Özdemir Çakacak, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Konfederasyonun oluşumundan bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Başkan Çivi, sendikaların evrensel çalışma hayatının bir parçası olduğunu söyleyerek, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR