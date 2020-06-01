Vali Çağatay, PKK'lıları etkisiz hale getiren JÖH Taburu'nu ziyaret etti
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Vali Çağatay, PKK'lıları etkisiz hale getiren JÖH Taburu'nu ziyaret etti

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 31 Mayıs gecesi düzenlenen başarılı operasyonla 2'si gri listede bulunan 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Çağatay, PKK'lıları etkisiz hale getiren JÖH Taburu'nu ziyaret etti
01.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:58

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 31 Mayıs gecesi düzenlenen başarılı operasyonla 2'si gri listede bulunan 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.  

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı'nda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, JÖH Tabur Komutanı, Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanı ve görevli personel tarafından karşılandı. Vali Çağatay, komutanlıkta görev yapan jandarma personelini hafta sonu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen başarılı operasyondan dolayı tebrik ettiğini söyledi. Şehit olan Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un kanının yerde kalmadığını belirten Vali Çağatay, "Sizleri tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin başarılı operasyonunuz neticesinde geçtiğimiz yıl Bitlis'te şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı. Bir nebze de olsa başta ailesi olmak üzere yüreğimize su serptiniz. Biz terörle mücadelede gecemizi gündüzümüze katarak, 'emniyet, jandarma' demeden tek vücut olup terör örgütünün üzerine gittiğimizde onlar korkup inlerine giriyor. Biz de halkımız ile birlikte tek yürek olup, onların kökünü kurutana kadar, tek terörist kalmayana dek inlerine girmeye devam edeceğiz. Terörle mücadelede bahtınız açık olsun, attığınız isabet alsın. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi. Vali Oktay Çağatay, görevli personelle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Tatvan JÖH Tabur Komutanlığından ayrıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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