Vali Çağatay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından karşılanan Vali Çağatay, esnafı ziyaret etti.

Ardından Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'yı ziyaret eden Çağatay, daha sonra muhtarlarla yapılacak toplantıya katıldı.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Çağatay, Bitlis'te görev yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

"Bizden önce görev yapan arkadaşlar sağ olsunlar, ilimize güzel hizmetler kazandırmışlar" diyen Çağatay, şunları kaydetti:

"Kıymetli Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan ile önceden de tanışıyoruz ve güzel çalışmalarını biliyoruz. Tatvan'a da çok güzel hizmetler kazandırdıklarını görüyoruz. Bu programda ilçe ve köylerimizdeki muhtarlarımızla tanıştık. Sizlerle bir arada bulunmaktan mutluyuz. Kapımız tüm muhtar arkadaşlarımıza her zaman açıktır. İnşallah bundan sonra hep bir arada olacağız, güzel çalışmalar ve güzel hizmetler gerçekleştireceğiz."