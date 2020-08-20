Vali Çağatay'dan Mutki'nin yeni Kaymakamına ziyaret Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki Kaymakamı Necdet Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki Kaymakamı Necdet Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte, Ordu'nun Gölköy Kaymakamı olarak görev yaparken 14 Temmuz 2020 tarihli Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Mutki Kaymakamlığına atanan Necdet Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi. Mutki Kaymakamı Necdet Özdemir, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Oktay Çağatay'a iyi dilek ve temennilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Kaynak: İHA