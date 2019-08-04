Vali Bilmez, kazı çalışmalarını inceledi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığındaki 50 kişilik ekiple Eski Van Şehri, kale ve höyük alanında başlatılan kazılar devam ediyor.

Urartu tarihine ışık tutan önemli bir bilgilerin gün ışığına çıkarıldığı alanda incelemelerde bulunan Bilmez, elde edilen bulgular ve çıkarılan eserlerle ilgili kazı başkanı Konyar'dan bilgi aldı.

Bu tür tarihi alanların turizme kazandırılmasının önemli olduğunu söyleyen Bilmez, kalede yürütülen kıymetli çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan mekanların ve eserlerin tanıtımının iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

Konyar ise 2010'dan buyana yaptıkları kazı çalışmalarında Urartularla ilgili çok önemli bulgular elde ettiklerini anlattı

Bilmez'e Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ eşlik etti.

Kaynak: AA