Vali Bilmez'den Van-Tahran uçak seferi girişimi - Haberler
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Vali Bilmez'den Van-Tahran uçak seferi girişimi

Vali Bilmez'den Van-Tahran uçak seferi girişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van-Tahran arası uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

VAN (İHA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Tahran arası uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Vali Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda, İran'dan özel bir havayolu şirketi haftada 2 gün Tahran- Van seferlerini başlatacak. Şirket yetkililerini önümüzdeki günlerde Van'da misafir ederek, ilimizin turizmine büyük katkı sunacak seferler için son noktayı koyacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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