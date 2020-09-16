Vali Bilmez'den pazar esnafına ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Bilmez'den pazar esnafına ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cevdetpaşa Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla hasbihal etti.

Vali Bilmez'den pazar esnafına ziyaret
16.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:25

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cevdetpaşa Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla hasbihal etti.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinçle tezgah açan esnafla sohbet eden Vali Bilmez, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sık sık hatırlattı. Vali Bilmez, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da pazarın durumu, sebze ve meyve fiyatları, vatandaşların pazardaki memnuniyeti üzerine sohbet etti.

Vatandaşların talep, şikayet ve sorunlarını da dinleyen Vali Bilmez, sorunların takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını vurguladı. Vali Bilmez, kendi tezgahını kuran 25 yaşındaki pazarcı Özlem Garip'i ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Garip'i tebrik eden Vali Bilmez, alın teriyle kazanç sağlayan esnafı çok önemsediğini ifade etti.

Pazarcı esnafı Garip'le hatıra fotoğrafı çeken Vali Bilmez, "Devletimizin ve milletimizin imkanları ile her zaman sizin yanınızdayız. Esnafların pazar yerindeki fiziki alanlarla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili birimlerle gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Vatandaşlar da, denetim yapan Vali Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ederek bu tür denetimlerin sürekli yapılmasını istediler. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Niran Ünsal Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Falcao Tisserand Adem Büyük Mbaye Diagne Nihat Özdemir
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Bilmez'den pazar esnafına ziyaret - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 20:36:42. #1.15#
title