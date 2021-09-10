Vali BİLGİN ve Hanımefendi, asırlara meydan okuyan PAVLİ Panayırının 111. yıl açılışına katıldılar…

Vali BİLGİN ve Hanımefendi, asırlara meydan okuyan PAVLİ Panayırının 111. yıl açılışına katıldılar.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi, asırlara meydan okuyan PAVLİ Panayırının 111. yıl açılışına katıldılar…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 09 Eylül 2021 Perşembe günü, Pehlivanköy İlçemizde bu yıl 111'ncisi düzenlenen asırlara meydan okuyan geleneksel Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırının (PAVLİ) açılışına katıldılar.

Trakya'mızın en eski panayırı olan ve Pehlivanköy İlçemizde asırlara meydan okuyarak devam eden ve bu yıl 111 'ncisi düzenlenen geleneksel Sonbahar Hayvan ve Emtia (PAVLİ) Panayırının açılışı Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Programda yapılan konuşmaların ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, Milletvekili Vecdi GÜNDOĞDU, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan BEYPINAR, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin AÇIKEL ve İlimiz protokolünün birlikte katılımıyla açılış kurdelesini kestiler.

Vali BİLGİN, Hanımefendi ve il protokolü ile birlikte gerçekleşen açılış töreni sonrası Panayırda kurulan sergi ve stantları gezerek, bereketli ve bol kazançlı bir panayır olması temennisinde bulundular.

Kaynak: Habermetre