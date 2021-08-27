Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…

Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…

Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Bölgemizin en büyük ulaştırma projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin Lüleburgaz-Büyükkarıştıran Şantiyesini gezerek, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali BİLGİN, şantiye sahasında gerçekleştirdiği incelemelerde bölgenin ulaştırma alanında en büyük projelerinden olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin planlanan takvime göre devam ettiğini belirterek, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten 3, 5 saate, yolcu trenleri için ise 3, 5 saatten 1 saat 35 dakikaya ineceğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Acun Ilıcalı Mesut Akusta Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ozan Tufan Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vali BİLGİN, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:44:20. #1.14#

title