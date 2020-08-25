Vali Becel, İl Özel İdaresini ziyaret etti
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Vali Becel, İl Özel İdaresini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kurum ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Becel, İl Özel İdaresini ziyaret etti
25.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:28

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kurum ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Becel İl Özel İdaresi bakım onarım şefliği ve asfalt plentini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru tarafından İl Özel İdaresinin vizyonu, misyonu, KÖYDES çalışmaları, mali durumu, araç parkı, taşınmaz malları, yatırımlar, birim müdürlüklerinin faaliyetleri ve uygulanmakta olan projeler hakkında geniş kapsamlı ve detaylı bir brifing sunuldu.

Vali Becel ayrıca yapımı Nevşehir İl Özel İdaresince yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan Nar-2000 Evler TOKİ yolunda da incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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