Vali Aziz Yıldırım Barış Ticaret Entegre Tesis Fabrikası'nı Ziyaret Etti
Vali Aziz Yıldırım, Ergene ilçemiz ziyaretleri sırasında, 65. 000 m2 alan üzerinde kumaş üretimi yapan Barış Ticaret Enterge Tesis Fabrikası'nı ziyaret eti.
Vali Aziz Yıldırım, Ergene ilçemiz ziyaretleri sırasında, 65. 000 m2 alan üzerinde kumaş üretimi yapan Barış Ticaret Enterge Tesis Fabrikası'nı ziyaret eti.
Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz Kurt tarafından karşılanan Vali Yıldırım, fabrikayı gezerek Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz Kurt'tan bilgi aldı.
Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.
Kaynak: Habermetre