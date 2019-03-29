Vali Ayhan Zara İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Zara ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'yı ziyaret eden Vali Ayhan, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyareti sonrası inşaatı devam eden Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmen evinde incelemelerde bulunan Ayhan, çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Mehmet Habib Soluk Öğretmenevinin inşaatını tamamlayarak mayıs ayında hizmete açmayı planladıklarını belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Zara başta olmak üzere ilçelerimiz ve Sivas merkezi Mehmet Habib Soluk ismi ile ciddi yatırımlar aldı. Konya, Kayseri, Gaziantep ve Denizli'de tarımsal kooperatif ve üretim konusunda araştırmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızın olgunlaşması ile Sivas'ta çok önemsediğim bu modeli hayata geçirmek istiyoruz. Sivas için önemli üç başlık var. Tarım, sanayi ve turizm alanlarına ağırlık verdik. Bu üç tema üzerinden ilimizin kalkınmasına destek olacağız."

Vali Ayhan'a ziyaretlerinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA