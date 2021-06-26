Vali Arslantaş, Yapımı Devam Eden Duranlar Süt Fabrikasında İncelemede Bulundu
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Vali Arslantaş, Yapımı Devam Eden Duranlar Süt Fabrikasında İncelemede Bulundu

Vali Arslantaş, Yapımı Devam Eden Duranlar Süt Fabrikasında İncelemede Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Duranlar Süt Fabrikası inşaatında incelemede bulundu.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Duranlar Süt Fabrikası inşaatında incelemede bulundu.

İncelemeleri sırasında fabrika sahibi Süleyman Duran"ın eşlik Vali Arslantaş, tesis hakkında bilgi aldı.

Vali Arslantaş, incelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede; "Burdur Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından desteklenen, faaliyete geçtiğinde Burdur'un günlük süt üretiminin %40'ını işleme kapasitesine sahip olacak, 500 kişinin istihdam edileceği Duranlar Süt Fabrikasının İlimize hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Hayvancılık Şehri İlimiz için önemli bir fabrikanın faaliyete geçmek üzere olduğunu belirten Vali Arslantaş, sektör adına, üreticilerimiz ve bölge insanımız adına büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Vali Arslantaş'a İncelemeler sırasında Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik, Burdur Milletvekili Sayın Yasin Uğur, Bucak Kaymakam V. Tahir Demir, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak OSB ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, kurum müdürleri eşlik ettiler.

Kaynak: Habermetre

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