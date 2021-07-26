Vali Arslantaş'tan Burdur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
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Vali Arslantaş'tan Burdur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Vali Arslantaş'tan Burdur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Vali Arslantaş, ziyarette, Cemiyet Başkanı Kürşat Tuncel ile bir süre sohbet etti.

Kentte görev yapan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı da kutlayan Arslantaş, kongrede yeniden başkanlığa seçilen Tuncel ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Tuncel, ziyaret dolayısıyla Arslantaş'a teşekkür etti.

Ziyarette Arslantaş'a Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Taşdemir de eşlik etti.

Vali Arslantaş'tan Burdur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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