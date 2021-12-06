VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZİYARETİNE GELEN EMEKLİ ALBAY VE ARAŞTIRMACI YAZAR ATİLLA GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Emekli Albay ve Araştırmacı Yazar Atilla Güler Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hizmet süresi içerisinde çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 2007 yılında Kara Kuvvetleri MEBS Başkanlığı Mu habere Elektronik Sistem Daire Bakanlığı görevindeyken Albay rütbesinden emekliye ayrılan, emekliliğinin ardından TSK Güçlendirme Vakfında Basın ve Protokol Uzmanı olarak BTHİ Şube Müdürlüğü görevini yürüten, bir dönem ROKETSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve ASELSAN Denetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Atilla Güler, bir Bayburtlu olarak geçmiş dönemi gerçek belgelerle anlattığı Şanlı Kop Dağı Savunması adlı ilk kitabının 2012 yılında yayımlandığını, daha sonra Araştırma - İnceleme, Edebiyat, Şiir kategorilerinde eserler verdiğini belirterek, yazdığı Şanlı Kop Dağı Savunması, Balkanlara Hüzünlü Veda, Düşleğen Kokusu, Kafkasya, Zafer, İhanet ve Hüzün adlı kitapları hakkında Vali Pehlivan'a bilgiler verdi, misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği döneminde tanıştığı Emekli Albay Güler'e, yazdığı eserler ve gençlerin milli ve manevi değerler hususunda bilinçlendirilmesi konusunda yaptığı gönüllü çalışmalardan dolayı tebriklerini iletti, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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