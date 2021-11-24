VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ve EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ VESİLESİYLE ÖĞRETMENLERİMİZE ZİYARETTE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Şehri Nuh İlkokulu Müdürü olarak görevine devam eden İlimizdeki en kıdemli öğretmen Halil Yürük ve öğretmenlik mesleğini 29 yıl icra ettikten sonra emekliye ayrılan Mehmet Bulmuş'u ikametinde ziyaret etti.

Aile fertleriyle hasbihalde bulunan Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, ziyaret ettiği öğretmenlerimiz nezdinde bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, sağlık ve afiyetler diledi.

Ziyaretlere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de eşlik etti.

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