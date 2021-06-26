Vali Ali Hamza Pehlivan, Ulusal Projelerin Bölge Finallerinde Başarılı Olan Öğrencileri Ödüllendirdi
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Ulusal Projelerin Bölge Finallerinde Başarılı Olan Öğrencileri Ödüllendirdi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Ulusal Projelerin Bölge Finallerinde Başarılı Olan Öğrencileri Ödüllendirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Ulusal Projelerin Bölge Finallerinde dereceye giren Şırnaklı öğrencileri ağırladı, öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Ulusal Projelerin Bölge Finallerinde dereceye giren Şırnaklı öğrencileri ağırladı, öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Öğrencilere eğitim süreçlerine yönelik birtakım tavsiyelerde bulunan Vali Pehlivan, bu başarıların başta aile ve öğretmenleri olmak üzere kendilerini de ziyadesiyle sevindirdiğini ve gururlandırdığını belirtti. Öğrenciler ve öğretmenleriyle bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, öğrencilere eğitim hayatlarında üstün başarılar diledi, elde edilen başarıda emeği bulunan ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkürlerini iletti. Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener de iştirak etti.

Kaynak: Habermetre

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