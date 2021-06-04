Vali Ali Hamza Pehlivan, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Habur Sınır Mülki İdare Amirliği ve İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Habur Sınır Mülki İdare Amirliği ve İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Pehlivan, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Bölge Müdür Yardımcısı Selahattin Gündağ, Habur Gümrük Müdürü Nurol Özkan ile görüşerek Habur Sınır Kapısının genel durumu, gümrük ve dış ticaret iş ve işlemleriyle ilgili bilgiler aldı.

Vali Pehlivan'a ziyaretinde, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Hamza Pehlivan, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Haberler
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