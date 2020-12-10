Vali Ali Çelik Dumlupınar ilçesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dumlupınar Kaymakamı İbrahim Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dumlupınar Kaymakamı İbrahim Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ı makamında ziyaret etti.

İlk olarak Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak'ı makamında ziyaret eden Vali Ali Çelik, ilçenin tarihi, idari yapısı, ekonomik ve sosyal hayatı hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ı makamında ziyaret eden Vali Çelik, İlçede tamamlanan, yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aldı. Dumlupınar'ın gelişimine katkı sağlayacak her çalışmaya elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Başkan Akağaç, Vali Ali Çelik'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı