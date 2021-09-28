Kütahya'da 106 projeden 46'sı tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da 106 projeden 46'sı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kütahya'da 106 projeden 46'sı tamamlandı

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumunu değerlendiren Vali Ali Çelik, 106 projeden 46'sının tamamlandığını, 57 projenin devam ettiğini söyledi.

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumunu değerlendiren Vali Ali Çelik, 106 projeden 46'sının tamamlandığını, 57 projenin devam ettiğini söyledi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilçe kaymakamları ile ilgili daire müdürleri katıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 2021 yılı KÖYDES ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Kütahya'ya 2005 yılından bugüne kadar 255 milyon 98 bin TL ödenek ayrıldığını belirten Koyak; ödenekle 199 km'si BSK sıcak asfalt, bin 863 km. sathi olmak üzere toplam 2 bin 62 km. köy yolunun asfaltlandığını ve 633 bin 818 m2 kilit taşı döşendiğini söyledi.

Koyak, "Bin 313 adet içme suyu projesi, 8 adet sulama tesisi ve 336 adet atık su çalışması neticesinde köylerde yaşam kalitesi yükseltildi" dedi.

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumunu değerlendiren Vali Ali Çelik, 106 projeden 46'sının tamamlandığını, 57 projenin devam ettiğini, 3 projeye henüz başlanmadığını söyledi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 106 projeden 46'sı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Salih Uçan
Magazin Mustafa Keser Burak Yamantürk Seda Sayan
Spor Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Bekir Pakdemirli Emmanuel Macron Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya'da 106 projeden 46'sı tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:55:20. #1.12#