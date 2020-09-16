Vali Akbıyık'tan Şemdinli ve Derecik'e ziyaret Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret etti.

Vali Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile geldiği Derecik ilçesinde Kaymakam Ahmet Özdemir ve protokol üyelerince karşılandı.Yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulunan Akbıyık, 16 derslikli okul binasını inşaatını da gezdi, Kaymakam Özdemir'i de makamında ziyaret eder Vali Akbıyık, yapımı devam eden 20 yataklı devlet hastanesinde de incelemelerde bulundu.

Daha sonra Şemdinli ilçesine geçen Vali Akbıyık ve beraberindekileri, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şak tarafından karşılandı. 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz'ı makamında ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonra belediyeye geçerek Başkan Tahir Saklı ile bir araya geldi.

İlçede yeni yapılacak jandarma komutanlığı hizmet binasının temelini atan Akbıyık ve beraberindekiler, şehitler ve terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçik için dua etti. Aile Destek Merkezinde kadınların ürettiği cerrahi maskeleri inceleyen Akbıyık, beraberindekilerle Şehit Polis Özel Harekat Sinan Türkoğlu yerleşkesine geçerek özel harekat polisleriyle bir araya geldi. Akbıyık, Kaymakam Yakup Güven'i de makamında ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA