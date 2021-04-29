Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile birlikte 1999 yılında Durankaya beldesinde teröristlerce şehit edilen Kerem Demir'in Gazi Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, 1993 yılında Çukurca ilçesi Narlı köyünde teröristler tarafından şehit edilen İhsan Kaplan'ın ailesini de ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını da yerinde dinleyen Vali Akbıyık, mahalledeki çocuklara ise değişik hediyeler verdi.

Vali Akbıyık'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve İl Emniyet Müdürlüğü Topluk Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı