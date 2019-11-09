Vali Akbıyık, sınırdaki köyleri ziyaret etti

09.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:11

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesine bağlı Aktütün ve Konur köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Aktütün köyüne giden Vali Akbıyık, burada Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Konur köyü muhtarı Cafer Gezer ve Uğuraçan Köyü Muhtarı Tahirhan Tekin tarafından karşılandı. Daha sonra Konur köyüne geçen Vali Akbıyık, burada Aktütün, Konur ve Uğuraçan köyü sakinleriyle bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.



Vali Akbıyık daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ve köylülerle birlikte 40 hane ve 300 nüfuslu Konur köyü ile 65 hane ve 540 nüfusu bulunan Uğuraçan köyünün içme suyunun karşılandığı dağın altından çıkan kaynak suyun bulunduğu alana giderek incelemelerde bulundu.



Köylülerle birlikte yürüyüş yaptıktan sonra Konur jöyü Dereyanı Mezrası İlk/Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Vali Akbıyık, daha sonra mezrada hizmet veren sağlık ocağında incelemelerde bulundu.



Vali Akbıyık, ziyaret ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA