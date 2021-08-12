Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti

Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari merkez, ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek halkın sorunlarını dinleyen Vali Akbıyık, Irak sınır köylerindeki ziyaretlerini ise sürdürüyor. Üs bölgelerde bulunan kahraman Mehmetçikleri ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonrada köy ve mezralara bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki komutanlarla birlikte Irak sınırında Şemdinli ilçesine bağlı köy ve mezraları ziyaret eden Vali Akbıyık, vatandaşlarla sohbet etti. İlk olarak 150 hane ve bin 850 nüfuslu Konur Köyü ile Dereyanı Mezrasına geçen Vali Akbıyık daha sonra Aktütün ve Yeşilbayır Mezraları ile 110 hane ve 800 nüfuslu Uğuraçan köylerini ziyaret etti.

Konur ve Uğuraçan köylerinin içme suyunun karşılandığı Nogaylon Kayyunu bölgesine giderek, dağın altından çıkan su kaynağında incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, köy meydanında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaret ettiği köylerde yoğun ilgi ile karşılanan Vali Akbıyık, yanına gelen çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti
Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti
Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti
Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti
Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Aytaç Şaşmaz Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Lionel Messi Burak Yılmaz Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Akbıyık sınır köylerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:21:14. #1.16#

title