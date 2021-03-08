Vali Akbıyık kursiyer kadınlarla bir araya geldi
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Vali Akbıyık kursiyer kadınlarla bir araya geldi

08.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:24
Vali Akbıyık kursiyer kadınlarla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, aile destek merkezi (ADEM) kursiyerleriyle bir araya gelerek gül dağıttı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, aile destek merkezi (ADEM) kursiyerleriyle bir araya gelerek gül dağıttı.

Vali Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Sait Abdullahoğlu ile Sosyal ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten aile destek merkezi (ADEM) kursiyerlerince hazırlanan sergiyi ziyaret etti. Medrese Mahallesi'nde bulunan aile destek merkezinde yapılan sergiyi gezen Vali Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Farklı dallarda 10 kurs, 2 koordinatör, 12 usta öğretici ve 227 kursiyer eğitim görüyor. Kadınlar; anne, kız kardeş, evlat ve eştir. Kadını aşağılamak doğanın tabiatına aykırıdır. Hakkari'de kadının yeri gayet iyi durumda. İnşallah bundan sonra alınan tedbirlerle son yıllarda aile ve kadına yönelik çıkarılan yasalar ve düzenlemeler; kadını korumak, yüceltmek ve iyi duruma getirmek içindir. Bu duygu düşüncelerle Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Aile destek merkezleri bizim için önemli. Burada kadınlar birçok ürün ortaya koyuyor. İstihdama yönelik birçok kurslar açılıyor. Hakkari merkezde şu an iki tane aile destek merkezi var. İnşallah bundan sonraki süreçte bunların sayısını artırırız" dedi.

Vali Akbıyık, sergide bulunan gelin ve damatlarla aşçılık, pastacılık, muhasebe, giyim, tirikotaj, dikiş nakış, el sanatları, kuaför ve kreş bölümlerini ziyaret ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergide Vali Akbıyık ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Komiseri Elif Dediş ve beraberindeki kadın polisler, kadınlara şal ve gül hediye etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık kursiyer kadınlarla bir araya geldi
Vali Akbıyık kursiyer kadınlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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