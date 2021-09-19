Vali Akbıyık, aşiret düğününde halay çekti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri Jirki aşiretine mensup Hakkari eski milletvekili Fehmi Öztunç'un ağabeyi kanaat önderi Hasan Öztunç'un oğlu İlyas ve Berivan Çiftinin düğün törenine katıldı.

Kanaat önderi Hasan Öztunç'un oğlu İlyas Öztunç, Van Alan Aşireti mensubu Berivan Güven ile iki gün iki gece süren görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi.

Hakkari'de bir okulun bahçesinde yapılan düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Tevfik Kumbasar, Yüksekova 3.Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kuram amirleri, STK temsilcileri, bölgedeki kanaat önderleri, eski milletvekilleri, işadamları, Hakkari ve çevre iller ile yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler Düğün sağdıcı Van Vedaş Müdürü İsmail Özdemir, Hakkari eski Milletvekili Fehmi Öztunç, Kanaat önderi Hasan Öztunç ve aşiret mensupları tarafından karşılandı. Tebrik ettiği çifte altın hediye ederek iki cihan saadeti temennisinde bulunan Vali Akbıyık, Tuğgeneral Muammer Alper ile birlikte damat, gelin ve davetliler birlikte halay çekti. Asker ve vatandaşların halayı birlik ve beraberliğin en güzelini sergiledi.

"Allah devletimizi başımızda eksik etmesin"

Damadın babası Hasan Öztunç, "Oğlumun düğün törenine iştirak eden Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri ile, bölgedeki kanaat önderleri, aşiret ağaları, iş adamları, STK temsilcileri, Hakkari ve çevre ilerden gelenler oldu. Hakkari'nin birlik beraberliği şuanda süperdir. Allah Devletimizi başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Sağdıç Van Vedaş Müdürü İsmail Özdemir ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ