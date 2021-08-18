Valheim'ın yeni güncellemesi büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valheim'ın yeni güncellemesi büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor!

Valheim'ın yeni güncellemesi büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Iron Gate Studio, Valheim'a gelecek 'Hearth and Home' güncellemesinin videosunu yayınladı.

İsveçli oyun geliştiricisi Iron Gate Studio tarafından tasarlanan Valheim, 2 Şubat 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana sıklıkla güncelleme almaya devam ediyor.

Bir hafta öncesinde Valheim, Hearth and Home güncellemesinde oyun içi değişiklikleri açıklayan kısa bir video yayınlamıştı. Videoda, oyunun yemek sisteminin çeşitliliğini sağlamak ve oyuncunun sağlığını, dayanıklılığı arasında bir fark yaratmak için nasıl yenilendiğini gözler önüne serdi.

Iron Gate bu kez, YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Hearth and Home güncellemesini duyurdu. Yayınlanan videoda, sağlık ve dayanıklılığın birbirinden nasıl farklı olacağı ve bunun Viking hayatta kalma ünvanının oyuncuları için ne anlama geldiği hakkında birçok ayrıntı sağlıyor.

VALHEIM'IN OYUNCU SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Valheim'ın popülaritesi beta erişimi çıktığından beri düşüşe geçti. Valheim'da bazı oyuncular inanılmaz derecede şaşırtıcı yapılar inşa etmeye odaklanırken, bazı ise zamanlarını devasa araziyi keşfetmek için harcarlar. Ne tür bir oyuncu olursanız olun, Valheim'ın her zaman oyunculara sunacak bir şeyleri var gibi görünüyor ve şimdi Hearth and Home güncellemesi hayranları için yeni özellik sağlayacak.

Valheim'ın yaklaşan 'Hearth and Home' güncellemesinin 2021'in üçüncü çeyreğinde yayınlanması planlanıyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da oyuncular güncellemeyle gelecek yenilikleri sabırsızlıkla bekliyorlar.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Işın Karaca Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valheim'ın yeni güncellemesi büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:44:42. #1.15#

title