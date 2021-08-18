Valheim'ın yeni güncellemesi büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor!

Iron Gate Studio, Valheim'a gelecek 'Hearth and Home' güncellemesinin videosunu yayınladı.

İsveçli oyun geliştiricisi Iron Gate Studio tarafından tasarlanan Valheim, 2 Şubat 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana sıklıkla güncelleme almaya devam ediyor.

Bir hafta öncesinde Valheim, Hearth and Home güncellemesinde oyun içi değişiklikleri açıklayan kısa bir video yayınlamıştı. Videoda, oyunun yemek sisteminin çeşitliliğini sağlamak ve oyuncunun sağlığını, dayanıklılığı arasında bir fark yaratmak için nasıl yenilendiğini gözler önüne serdi.

Iron Gate bu kez, YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Hearth and Home güncellemesini duyurdu. Yayınlanan videoda, sağlık ve dayanıklılığın birbirinden nasıl farklı olacağı ve bunun Viking hayatta kalma ünvanının oyuncuları için ne anlama geldiği hakkında birçok ayrıntı sağlıyor.

VALHEIM'IN OYUNCU SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Valheim'ın popülaritesi beta erişimi çıktığından beri düşüşe geçti. Valheim'da bazı oyuncular inanılmaz derecede şaşırtıcı yapılar inşa etmeye odaklanırken, bazı ise zamanlarını devasa araziyi keşfetmek için harcarlar. Ne tür bir oyuncu olursanız olun, Valheim'ın her zaman oyunculara sunacak bir şeyleri var gibi görünüyor ve şimdi Hearth and Home güncellemesi hayranları için yeni özellik sağlayacak.

Valheim'ın yaklaşan 'Hearth and Home' güncellemesinin 2021'in üçüncü çeyreğinde yayınlanması planlanıyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da oyuncular güncellemeyle gelecek yenilikleri sabırsızlıkla bekliyorlar.