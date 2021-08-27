Valheim: Hearth and Home güncellemesi yayın tarihi belli oldu!

Coffee Stain Publishing ve geliştirici Iron Gate, Valheim'in Erken Erişim sürümü için "Hearth and Home" güncellemesini 16 Eylül'de yayınlayacağını duyurdu.

İsveçli oyun geliştiricisi Iron Gate Studio tarafından tasarlanan Valheim, 2 Şubat 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana sıklıkla güncelleme almaya devam ediyor. Valheim'ın yeni güncellemesi "Hearth and Home" 16 Eylül'de yayınlanacak.

Bir hafta öncesinde Valheim, Hearth and Home güncellemesinde oyun içi değişiklikleri açıklayan kısa bir video yayınlamıştı. Videoda, oyunun yemek sisteminin çeşitliliğini sağlamak ve oyuncunun sağlığını, dayanıklılığı arasında bir fark yaratmak için nasıl yenilendiğini gözler önüne serdi.

Oyunun, Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

VALHEIM: HEARTH AND HOME GÜNCELLEMESİ SİNEMATİK FRAGMAN

Valheim, 1-10 oyunculu co-op açık dünya hayatta kalma craft oyunu. Oyuncular ölü Vikinglerin rolünü üstlenerek arafta efsanevi canavarlarla savaşıyor ve cennete girebilmek adına Odin'e değerlerini kanıtlamaya çalışıyorlar.