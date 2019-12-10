Valbuena'ya yönelik seks kaseti davası: Benzema'ya Yargıtay'dan ret
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Valbuena'ya yönelik seks kaseti davası: Benzema'ya Yargıtay'dan ret

Fransa'da Yargıtay geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de top koşturan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya yönelik seks kasediyle şantaj davasında yargılanan Real Madridli oyuncu Karim Benzema'nın beraat talebini reddetti.

10.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:46
Valbuena'ya yönelik seks kaseti davası: Benzema'ya Yargıtay'dan ret

'da Yargıtay, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de top koşturan Fransız futbolcu 'ya yönelik seks kasetiyle şantaj davasında yargılanan Real Madridli oyuncu 'nın beraat talebini reddetti.


2015 yılında patlak veren olayda yaşanan son gelişme, Benzema'nın davadan kurtulması için son hamlesi olarak yorumlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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