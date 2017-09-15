Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin: Güçlü Ekonomiler Hesaba Katılıyor

VAKIFBANK Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, "Güçlü devletler tarihte ve geçmişte güçlü orduları ile ölçülüyordu. Ama bugün güçlü devletler, güçlü ekonomileri, güçlü ve uzun vadeli istikrarlı yönetimleri ve onun arkasından gelen güçlü ekonominin ve güçlü devletin oluşturduğu güçlü ordularla kabul ediliyor, hesaba katılıyor ve masaya oturtuluyor" dedi.



Vakıfbank'ın Erzurum'da düzenlediği bölgesel toplantıya banka Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, bölge yönetimi, birim ve şube müdürleri katıldı. İki gün süren program kapsamında Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı İsmail Hakkı Hınıslıoğlu'nuziyaret eden Vakıfbank üst yönetimi, şehrin tarihi, doğal güzelliklerini de görme fırsatı buldu.



'VAKIFBANK'IN EMANETÇİLERİYİZ'



Palandöken Sway Otelde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Erzurum'da 6, Doğu Anadolu Bölgesinde 24 şube ve Bölge Müdürlükleri aracılığıyla hizmet verdiklerini anhlattı. Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin ise şunları söyledi:



"Biz Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen, vakfedenlerin, ecdadımızın oluşturduğu, kurduğu, kaynağını verdiği adı da Vakıflbank olan bu ayrı özelliği olan kurumun emanetçileriyiz. Sizler de biliyorsunuz ki emanete inançları ile gelenekleri ile nasıl bakılması gerekiyorsa biz de bütün çalışanlarımızla beraber öyle bakmak istiyoruz. Güçlü devletler tarihte ve geçmişte güçlü orduları ile ölçülüyordu. Ama bugün güçlü devletler güçlü ekonomileri, güçlü ve uzun vadeli istikrarlı yönetimleri ve onun arkasından gelen güçlü ekonominin ve güçlü devletin oluşturduğu güçlü ordularla kabul ediliyor, hesaba katılıyor ve masaya oturtuluyor."



Gecede palavralarıyla ünlü Erzurumlu Teyyo Pehlivanı canlandıran tiyatrocu Cumhur Seval anlattığı fıkralarla davetlileri gülmekten kırıp geçirdi. Sahneye son olarak çıkan Erzurumlu sanatçı Mehmet Çalmaşur da konuklara yöreye has türküler söyledi.



- Erzurum