Vakıfbank'tan Gülsoy'a ziyaret

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Ticaret Odası (KTO)Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıfbank heyeti, Gülsoy ile bir süre görüştü.

Başkan Gülsoy, ziyarete gelen Vakıfbank heyetine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Vakıfbank bizim için önemli bir değer. Bankanın çalışmalarını taktirle takip ediyor, üyelerimiz başta olmak üzere tüm iş dünyasını rahatlatacak yeni uygulamalar geliştirmesini temenni ediyorum. Bir süredir reel sektörde yaşanan sorunlar, iş dünyası temsilcilerinin finansa ulaşım noktasında sıkıntı çekmesine neden oldu. Yaşanılan sıkıntılı süreçte özellikle finans sektörünün siz kıymetli temsilcilerinin desteği bizler için çok önemli. Her zaman dile getirdiğim gibi mevcutlarımıza sahip çıkmak için hepimiz var gücümüzle çalışacağız fakat bu konuda bankalarımız da tüm imkanlarını bizler için kullanmalı. Unutmamalıyız ki reel sektör ve finans sektörü birbiri ile güçlenen birbirinden güç alan iki kol. Bu nedenle birbirimize güvenerek çalışmalarımıza devam etmeliyiz."

Desteklerinden dolayı Başkan Gülsoy'a teşekkür eden Üstünsalih, şehrin gelişmişliğinin işlere yansıdığını, özellikle Kayseri protokolünün, kurum ve kuruluş temsilcilerinin desteğinin önemli bir rol oynadığını, birlikte yapılacak çalışmalarla daha da iyiye gidileceğini belirtti.

Kaynak: AA