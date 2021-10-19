VakıfBank kaçta kapanıyor? 2021 VakıfBank saat kaça kadar açık? VakıfBank çalışma saatleri

VakıfBank kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken banka çalışma saatleri merak ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde bankacılık şube işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, QNB Finansbank başta olmak diğer tüm bankaların açılış kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Bilindiği üzere, öğle arası vaktine denk gelmeden banka çalışma saatleri içerisinde işlemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 banka çalışma saatleri

VAKIFBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterimiz, tüm Şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi

VakıfBank tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı.

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