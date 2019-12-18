VakıfBank, 2019'u galibiyetle kapattı

18.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:33

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 200'üncü karşılaşmada 145'inci galibiyetini alan sarı-siyahlılar, gruptaki dördüncü maçında Sloven ekibi Nova KBM Branik Maribor'la 23 Ocak Perşembe günü TSİ 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı deplasmanda 34-32, 25-21, 19-25, 24-26 ve 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek, gruptaki ikinci galibiyetini aldı. CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçına Kaliningrad önünde çıkan sarı-siyahlılar, Yantarny Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini 34-32, ikinci setini 25-21 kaybetti. Üçüncü sette hücum sayılarıyla birlikte blokta da etkili olan VakıfBank, seti 25-19 alarak karşılaşmada durumu 2-1'e getirdi.

Maçın MVP'si Isabelle Haak

Üçüncü setteki etkili blok performansına dördüncü sette de devam eden sarı-siyahlılar, seti 26-24 almayı başardı ve mücadeleyi tie break'e taşıdı. Final setinde de rakibine üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, tie break'i 15-10, karşılaşmayı da 3-2 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki 200'üncü maçında 145'inci galibiyetini elde etti. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi. B Grubu'ndaki ikinci galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki dördüncü maçından Sloven ekibi Nova KBM Branik Maribor'la 23 Ocak Perşembe günü TSİ 19:00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Bültenler