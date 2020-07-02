Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te sokaklar tıklım tıklım Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te sokaklar tıklım tıklım Ne artan korona vakaları, ne de 44 derece sıcaklık Gazianteplileri evde tutamadı Sağlık Bakanı Dr.

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te sokaklar tıklım tıklım

Ne artan korona vakaları, ne de 44 derece sıcaklık Gazianteplileri evde tutamadı

GAZİANTEP - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın aktardığı vaka sayılarının yükselişe geçtiği 5 ilden biri olan Gaziantep'te vatandaşları ne artan vaka sayısı ne de 44 dereceyi gösteren termometreler evde tutabildi.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak dikkatleri üzerine çeken Gaziantep, bu sefer de vaka sayısının en fazla yükselişe geçtiği 5 il arasında dördüncü sırada yer aldı. 'Evde kal' çağrısına uymayarak dışarı çıkan vatandaşlar evde oturmak yerine sokakta parke taşlar üzerinde oturmayı tercih etti. Çarşı ve caddeleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar kendi sağlıklarını hiçe saydığı gibi çocuklarını da beraberinde getirerek riski ikiye katladı. Maske takma zorunluluğuna kısmen riayet edildiği gözlemlenen kentte sosyal mesafe ise hiçe sayıldı.

Vatandaşlar artan vakaların sebebini asker uğurlama, düğün, cenaze ve taziye ziyaretlerine bağlıyor. Bazı vatandaşlar ise restoranlarda yabancı kişilerle aynı masaları sosyal mesafe gözetmeksizin paylaştıklarını ifade ederek vaka artışında risk alanı olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İHA