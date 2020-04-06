Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de 'Evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, Karşıyaka Çarşısı'nda yoğunluğa sebep oluyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı ülke olarak ciddi bir mücadele başlattık. Vaka sayısının hızlı bir şekilde artması ile birlikte çeşitli önlemler alınırken, bir yandan da "Evde Kal" çağrıları yineleniyor. Fakat çağrılara rağmen İzmirliler, evlerinden çıkmaya devam ederek tedbirlere direniyor.

MESAFE KURALI DA HİÇE SAYILDI

İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı da çağrılara rağmen yoğunluk görülen yerlerden biri. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı caddede ekipler önlemleri artırdı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen Kovid-19, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart günü tespit edildi. İlk günden bu yana geride kalan 27 günde ölü sayısı 574 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, 181 bin 445 kişiye test yapıldığını bunlardan 27 bin 69'unun pozitif çıktığını açıkladı. Yoğun bakımdaki 1381 hastanın durumu ise ciddiyetini koruyor.