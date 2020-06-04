Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
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Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, herkesin aklındaki "Neden vaka sayısı düşmeden normalleşiyoruz?" sorusuna, "Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil" şeklinde açıklık getirdi.

04.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:17

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medyadan koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özlü, normalleşme sürecine geçtiğimiz şu günlerde vatandaşın aklındaki, "Neden vaka sayısı düşmeden normalleşiyoruz?" sorusuna yanıt verdi. Uzman isim yaptığı açıklamada "Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil" diye konuştu.

Normalleşme sürecine değinen Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hastaydı. Bunların %23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu. Oysa şimdi test yapılan kişilerin %96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece %2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz.

Bundan dolayı testi pozitif çıkan günden güne yeni olgu sayılarımız çok fazla düşmese de, yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarımız giderek azalıyor.

"SALGIN ESKİSİ KADAR AĞIR HASTALIĞA NEDEN OLMUYOR"

Bu, hastalığın artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığı anlamına geliyor. Fakat bunu hemen virüs mutasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir.

Alınan tedbirlerle ve yazın gelmesiyle virüsün bulaşının azalması, test sayımızın artması, asemptomatik kişilere test yapmamız, 65 yaş üstünü iyi korunmamız, erken ve etkin tedavi yaklaşımımız bu sonucun elde edilmesinde etkili olabilecek faktörler.

"MART AYINDA TESPİT EDİLENLE BUGÜN TESPİT EDİLEN AYNI DEĞİL"

Yani, mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil. "Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" sorusunun bir cevabı da burada, aslında.

Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi

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