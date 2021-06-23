Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu

Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında en az vakanın olduğu iller arasında bulunan Edirne'nin en işlek caddesi Saraçlar'da kaldırılan banklar ve oturma grupları yeniden yerlerine kondu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında en az vakanın olduğu iller arasında bulunan Edirne'nin en işlek caddesi Saraçlar'da kaldırılan banklar ve oturma grupları yeniden yerlerine kondu.

Koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 16.43'ten 12.51'e gerileyen Edirne'de geçen yılın mart ayında vatandaşların kalabalık oluşturmasını önlemek amacıyla trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından kaldırılan banklar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden yerlerine kondu. Özellikle 65 yaş üstünün sıkça kullandığı oturma grupları vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Cadde esnafından Levent Çelik, oturma gruplarının çarşıya yeniden konulmasının mutluluk verici olduğunu, çarşının daha da hareketleneceğini belirtti. Vaka düşüşlerinin de sevindirici olduğunu söyleyen Çelik, "Bu banklar aslında daha modern olabilirdi, daha güzeli yapılabilirdi. Belediye başkanımızdan daha şık ve modern bir şey koymasını talep ediyoruz. Edirne'de zaten vaka sayıları düşüşte, umuyoruz ki hem bu düşüş hem de bankların yeniden konulması çarşımızı daha da hareketlendirecektir" dedi.

Uzun süre sonra caddede bankta oturduğunu söyleyen Zafer Yancı da, "Özgürlük gibisi yok, çok mutluyuz. Hastalıklar bir an önce gitsin istiyoruz. Böyle özgürce oturmayı çok özlemiştik" diye konuştu.


Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

Profesörden, 'Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?' sorusuna yanıt
Profesörden, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusuna yanıt
Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: BioNTech aşısı, delta varyantına karşı etkili
Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: BioNTech aşısı, delta varyantına karşı etkili
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener İbrahim Reisi Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Hadise Emel Sayın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vaka sayısı düşen Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:35:27. #1.15#

title