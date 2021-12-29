Vaka sayıları artan Denizli'de yeni yılı evde karşılama çağrısı - Haberler
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Vaka sayıları artan Denizli'de yeni yılı evde karşılama çağrısı

Vaka sayıları artan Denizli'de yeni yılı evde karşılama çağrısı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte bir süredir durgun seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiğini anımsatarak, kent sakinlerini yılbaşı gecesini kalabalık ortamlardaki kutlamalar yerine aileleriyle geçirmeye çağırdı.

DENİZLİ (AA) - Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte bir süredir durgun seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiğini anımsatarak, kent sakinlerini yılbaşı gecesini kalabalık ortamlardaki kutlamalar yerine aileleriyle geçirmeye çağırdı.

Öztürk, AA muhabirine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 11-17 Aralık arası 100 bin kişide görülen vaka sayısında Denizli'nin 223,65'e ulaştığına dikkat çekti.

Kentte son dönemde tedbirlere yeterince uyulmadığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Geçen hafta düşme eğilimi gösteren vaka sayımız, tedbirlere yeterince uyulmaması nedeniyle maalesef 2021 yılının son haftasına ciddi bir artışla girmemize sebep oldu. Hepimiz yorulmuş olabiliriz ama bu Kovid-19 ile mücadelemizde zafiyetlere sebep olmamalı. 2022 yılını eğlence mekanlarında, kalabalık ortamlardaki kutlamalarla karşılamaya hazırlananları bir kez daha uyarmak istiyorum; bu yılbaşını da çekirdek ailemizle evimizde geçirelim, tedbiri elden bırakmayalım. Aşı zamanımız gelmişse hatırlatma dozumuzu mutlaka yaptıralım. Tüm bu tedbirlere uyalım ki bu yılbaşı bizim veya sevdiklerimizin son yılbaşı olmasın."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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