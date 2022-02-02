Vaka sayıları 100 bini aştı, Bilim Kurulu toplandı! İşte masadaki kritik konu

İki yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgınında Türkiye'de vaka sayıları, Omicron varyantının da etkisiyle 100 bini geçti.

BİLİM KURULU TOPLANDI

Bu gelişmeler ışığında Koronavirüs Bilim Kurulu, salgındaki son durumu değerlendirmek üzere bugün 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplandı.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Toplantıda, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı değerlendirilecek. Toplantının ana gündeminde ise acil servisler ve hastaneye yatışlarda artış olması nedeniyle yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

VAKALARDA SON DURUM

1 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 102 bin 601yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 198 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 87 bin 562 hasta taburcu olurken bugün 452 bin 173 test yapıldı.