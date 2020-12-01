Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı
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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı

01.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:58

- Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı Vaka artış hızında yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs,maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

- Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı

ANTALYA - Vaka artış hızında yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs,maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

Ülke genelinde artan vaka sayıları ve ek kısıtlamaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte uyarılar da ard arda gelmeye başladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren belli saatler arası başlayacak olan sokak kısıtlaması ve ek tedbirlerin yanısıra gündelik hayatın her alanında uyarılar hız kesmiyor. Kapalı ve açık alanlarda kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri ve uyarıları sürerken cami hoparlörlerinden de vatandaşlar tedbirli olma davet ediliyor. Her gün öğlen namazı için okunan ezan öncesinde görevli müezzinler vatandaşı tedbirli olmaya çağırıyor. Anonslarda sonbahar aylarına girildiği hatırlatılarak " Kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde, yoğunluğun olduğu anlarda sosyal mesafe kuralına dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" ifadeleri kullanılıyor.

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Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı
Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı
Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı
Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona virüs uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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