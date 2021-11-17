Vahşeti sosyal medya paylaşımı ortaya çıkardı! Anne babasını öldürüp, zehir içerek intihar etmiş
İstanbul Küçükçekmece'de anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, daha sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.
Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü.
ZEHİR İÇEREK İNTİHAR ETTİ
Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.
YAPACAKLARINI SOSYAL MEDYADA ANLATMIŞ
Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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