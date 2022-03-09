Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel atandı - Haberler

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Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel atandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel atandı

Kütahya Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel'in atandığı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel'in atandığı bildirildi.

Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, yaptığı açıklamada, "İlimiz Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü'ne vazifesine atanarak görevine başlayan Musa Öncel'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür eder, başarılar dilerim. Hayırlı olsun inşaallah. Aramıza hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya, Turizm, Yerel, Haberler

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