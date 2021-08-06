Uzunköprü'ye yeni terminal yapılacak

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçeye yapılacak yeni terminalin proje sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçeye yapılacak yeni terminalin proje sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, ihale sürecinin sona ermesiyle yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Becan, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali bin 157 metrekare kapalı alandan oluşacak. İçerisinde 12 yazıhane, 4 iş yeri, bir kafeterya, bir büfe, yolcu bekleme alanı, mescit, bebek bakım odası, personel odası, 2 depo alanı, enerji ve jeneratör odaları, iklimlendirme odası, 20 ton kapasiteli su deposu, zabıta kontrol noktası, emanet odası ve danışma bölümlerinden oluşuyor. Ayrıca açık alanlarında 2 bin 200 metrekarelik 13 otobüs peronu ve çıkış noktası güvenliği, bin 700 metrekare otopark alanı ve taksi durağı, 270 metrekare cep şeklinde minibüs durağı ve atık getirme merkezinden oluşmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar